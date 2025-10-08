18:27
Общество

Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлорганических каркасов

Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлорганических каркасов. Об этом сообщается в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги получат премию за создание «молекулярных структур с большими пространствами, через которые могут проходить газы и другие химические вещества».

«Эти конструкции — металлоорганические каркасы — могут использоваться для сбора воды из воздуха пустынь, улавливания углекислого газа, хранения токсичных газов или катализа химических реакций», — говорится в пресс-релизе.

Ранее озвучены имена лауреатов Нобелевской премии за 2025 год в области физиологии и медицины и в области физики. Ее получили Мэри Бранков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи «за исследование периферической иммунологической толерантности».

Лауреатами премии по физике стали Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис «за открытие квантового туннелирования на макроуровне и квантования энергии в электрической цепи».
