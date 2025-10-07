17:18
Общество

Нобелевскую премию по физике присудили за исследование квантового туннелирования

Лауретами Нобелевской премии по физике стали ученые Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис за исследование квантового туннелирования. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Премия присуждена «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи».

«Важнейший вопрос физики — максимальный размер системы, способной продемонстрировать эффекты квантовой механики. Лауреаты Нобелевской премии этого года провели эксперименты с электрической цепью, в которой продемонстрировали как квантово-механическое туннелирование, так и квантовые уровни энергии в системе, достаточно большой, чтобы уместиться в руке», — говорится в пресс-релизе.
