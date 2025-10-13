Нобелевскую премию по экономике присудили за теорию устойчивого роста

Премию по экономике памяти Нобеля присудили Джоэлю Мокиру (США/Израиль), Филиппу Агьону (Франция) и Питеру Хауитту (Канада). Об этом сообщает Нобелевский комитет.

Награду поделили на две части: «за определение предпосылок для устойчивого роста посредством технологического прогресса» и «за теорию устойчивого роста через творческое разрушение».

«За последние два столетия мир впервые наблюдал устойчивый экономический рост. Это помогло огромному числу людей выбраться из нищеты и заложило основу нашего процветания. Лауреаты премии этого года по экономике Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Хауитт объяснили, как инновации служат стимулом для дальнейшего прогресса», — говорится в сообщении.