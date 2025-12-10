00:08
Лауреат Нобелевской премии мира не пришла на церемонию вручения награды

Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корин Мачадо не пришла на церемонию вручения награды, пишет BBC News.

Мачадо — одна из лидеров оппозиции Венесуэлы — была удостоена Нобелевской премии мира за усилия по установлению демократии в Венесуэле и должна была официально получить награду на церемонии в среду.

Во вторник Нобелевский институт отменил пресс-конференцию лауреата Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо и заявил, что «не имеет представления» о ее местонахождении.

Диплом и золотую медаль с профилем Альфреда Нобеля получила Ана Корина Соса Мачадо, дочь лауреатки. Она же произнесла со сцены и Нобелевскую речь от лица своей матери.

«Эта премия имеет глубокий смысл; она напоминает миру о том, что демократия необходима. И самое главное, что мы, венесуэльцы, можем предложить миру, — это урок, усвоенный на этом долгом и трудном пути: чтобы иметь демократию, мы должны быть готовы бороться за свободу. Свобода — это выбор, который необходимо подтверждать каждый день, оценивая его по нашей готовности и мужеству защищать его», — говорится в речи Мачадо.
