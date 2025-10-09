В Украине депутаты отказались поддержать Трампа на Нобелевскую премию мира

Верховная рада Украины отклонила предложение поддержать кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет издание «Страна».

По его данным, всего 132 парламентария из 450 проголосовали «за».

«В Раде не набралось достаточно желающих номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира», — говорится в сообщении.

10 октября Нобелевский комитет объявит имя лауреата премии мира, получить которую очень хочет Дональд Трамп. Ранее он неоднократно говорил о своем желании получить награду, потому что стал успешным миротворцем.