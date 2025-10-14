Президент Венесуэлы назвал лауреата Нобелевской премии мира демонической ведьмой

Правительство Венесуэлы после присуждения Нобелевской премии мира лидеру оппозиции объявило о закрытии своего посольства в Норвегии. А президент страны Николас Мадуро назвал Марию Корину Мачадо «демонической ведьмой». Об этом сообщает местное издание El Universal.

Фото Reuters. Николас Мадуро назвал лауреата Нобелевской премии мира Марию Корину Мачадо «демонической ведьмой»

Глава Венесуэлы также заявил, что лауреата премии мира «отвергают 90 процентов населения».

Правительство объявило, что в рамках «стратегического перераспределения ресурсов» закроет свои посольства в Норвегии и Австралии и взамен откроет диппредставительства в Буркина-Фасо и Зимбабве — «двух братских странах, стратегических союзниках в антиколониальной борьбе и сопротивлении гегемонистскому давлению». Буркина-Фасо и Зимбабве поддерживают Венесуэлу в нарастающем конфликте с США.

В МИД Норвегии подчеркнули, что Нобелевский комитет независим от правительства страны. Секретарь комитета премии Кристиан Берг Харпвикен заявил Reuters, что закрытие посольства не является проблемой комитета. «Перед комитетом стояла задача выбрать достойного лауреата Нобелевской премии мира. И Мария Корина Мачадо, — безусловно, достойный победитель!» — добавил он.

Напомним, в 2025 году Нобелевскую премию мира присудили Марии Корине Мачадо — бывшему депутату парламента Венесуэлы. Премия присуждена за «ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».