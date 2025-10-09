18:04
Общество

Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи

Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи. Об этом сообщает Нобелевский комитет.

Награда присуждена Ласло Краснахоркаи «за его убедительное и дальновидное творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства».

«Ласло Краснахоркаи — великий эпический писатель центральноевропейской традиции, восходящей к Кафке и Томасу Бернхарду, и характеризующейся абсурдизмом и гротескными излишествами. Но у него больше возможностей, и он также обращается к Востоку, выбирая более созерцательный, тонко выверенный тон», — говорится в пресс-релизе.
