Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи. Об этом сообщает Нобелевский комитет.

Награда присуждена Ласло Краснахоркаи «за его убедительное и дальновидное творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства».

«Ласло Краснахоркаи — великий эпический писатель центральноевропейской традиции, восходящей к Кафке и Томасу Бернхарду, и характеризующейся абсурдизмом и гротескными излишествами. Но у него больше возможностей, и он также обращается к Востоку, выбирая более созерцательный, тонко выверенный тон», — говорится в пресс-релизе.