Норвегия потрясена тем, что Мария Мачадо отдала Трампу Нобелевскую премию мира

Норвегия потрясена тем, что Мария Корина Мачадо подарила Трампу медаль Нобелевской премии мира, пишет Bloomberg.
«Это совершенно неслыханно», — заявила профессор Университета Осло Янне Хааланд Матлари. «Это полное неуважение к награде с ее стороны», — сказала она, назвав этот поступок «бессмысленным» и «жалким».
Премия не может быть разделена или передана, заявила Нобелевская комиссия на прошлой неделе.
«Это невероятно позорно и наносит ущерб одной из самых известных и важных мировых премий... Присуждение премии теперь настолько политизировано и потенциально опасно, что это легко может легитимизировать развитие событий, направленных против премии мира», — написал в Facebook бывший мэр Осло Реймонд Йохансен.