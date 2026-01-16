00:07
Норвегия потрясена тем, что Мария Мачадо отдала Трампу Нобелевскую премию мира

Норвегия потрясена тем, что Мария Корина Мачадо подарила Трампу медаль Нобелевской премии мира, пишет Bloomberg.

Мария Корина Мачадо отдала свою медаль Нобелевской премии мира Дональду Трампу

«Это совершенно неслыханно», — заявила профессор Университета Осло Янне Хааланд Матлари. «Это полное неуважение к награде с ее стороны», — сказала она, назвав этот поступок «бессмысленным» и «жалким».

Премия не может быть разделена или передана, заявила Нобелевская комиссия на прошлой неделе.

«Это невероятно позорно и наносит ущерб одной из самых известных и важных мировых премий... Присуждение премии теперь настолько политизировано и потенциально опасно, что это легко может легитимизировать развитие событий, направленных против премии мира», — написал в Facebook бывший мэр Осло Реймонд Йохансен.
