Стало известно, кто получил Нобелевскую премию мира. И это не Трамп

Нобелевскую премию мира получила представительница Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Об этом сообщил Нобелевский комитет.

Мария Корина Мачадо — бывший депутат парламента Венесуэлы. Премия присуждена за «ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

«Мария Корина Мачадо, лидер демократического движения в Венесуэле, является одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке последнего времени. Она стала ключевой, объединяющей фигурой в политической оппозиции, которая когда-то была глубоко разобщена, — оппозиции, которая нашла общую почву в требовании свободных выборов и представительного правления», — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Президент США Дональд Трамп, рассчитывающий стать лауреатом Нобелевской премии, остался без награды.