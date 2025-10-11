18:41
Аномальные ставки: возможно, была утечка имени лауреата Нобелевской премии

Возникли подозрения, что еще до официального объявления лауреата Нобелевской премии мира, которую получила политик Мария Корина Мачадо из Венесуэлы, ее имя могли узнать, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Aftenposten.

По данным газеты, в ночь на 10 октября, накануне объявления лауреата, на сайте крупнейшей платформы для ставок на исход событий Polymarket начали резко расти ставки на лидера венесуэльской оппозиции.

Стало известно, кто получил Нобелевскую премию мира. И это не Трамп

За два часа вероятность присуждения премии Марии Корина Мачадо выросла с 3,75 до 72,8 процента. На победу венесуэльского политика сделали несколько крупных ставок, одна из которых превысила $67 тысяч.

Глава Нобелевского института заявил: комитет будет расследовать случившееся, и выразил мнение о том, что, вероятно, речь идет о «цифровой утечке» информации.

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году стала венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле».
