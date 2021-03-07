Неделя-24. Позор Жогорку Кенеша, и как Кыргызстан стал «несвободной» страной

Депутаты Жогорку Кенеша VI созыва, который называют самым позорным в истории Кыргызстана, продолжают подтверждать все нелестные слова высказываемые в их адрес. Теперь они так торопятся протащить новую Конституцию и назначить референдум по ней, что нарушают все законы подряд. Так, в инициаторах законопроекта об объявлении голосования оказался умерший депутат. А за сам документ умудрились проголосовать два нардепа, находящиеся в СИЗО. И, похоже, депутатам просто плевать на мнение кыргызстанцев, они работают на себя и наверняка надеются получить теплое местечко и в очередном созыве парламента.

Все последние события уже привели к тому, что республика оказалась в категории несвободных стран в рейтинге Freedom House. Мы потеряли 11 пунктов и, наконец-то, воссоединились с остальными странами Центральной Азии. Уровень свободы в Кыргызстане оценили в 28 баллов из 100 (39 из 100 в 2020-м), политических прав — 4 балла из 40, гражданских свобод — 24 балла из 60.

В это время продолжается и разгул борьбы с коррупцией. Так, в Оше задержали бизнесмена Жалила Атамбаева. В отношении бывшего сотрудника милиции возбудили несколько уголовных дел. В частности, его подозревают в незаконном обогащении во время работы на государственной службе. Правда, по традиции через пару дней его уже отпустили под домашний арест.

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Так же загадочно, как был задержан, так и отпущен под подписку о невыезде криминальный авторитет Камчи Кольбаев. Его изначально якобы обвинили в создании ОПГ, но потом, следуя из релиза, «с учетом доводов стороны защиты и обстоятельств дела» решили отпустить из СИЗО. И сам же ГКНБ признался почему: «В рамках расследуемого ГКНБ другого уголовного дела по факту легализации преступных доходов сумма ущерба составляет более 250 миллионов сомов. Родственники подозреваемого на депозитный счет внесли 49,6 миллиона сомов». Похоже, для всех крутых обвиняемых придумали новую схему официального откупа. Где в ней законность и правосудие, пока угадать сложно.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Как чиновники «проели» деньги на экологию

Фото 24.kg. Вечно дымящий и отравляющий Бишкек мусорный полигон. Иллюстративное фото

Почти всю зиму Бишкек занимал лидирующие места в «Рейтинге по индексу качества воздуха», став одним из самых грязных крупных городов мира. Это окончательно убедило нас в том, что экологические проблемы в Кыргызстане — не просто модная тема, а токсичная ежедневная реальность. Казалось бы, зачем говорить о «какой-то» экологии, если денег в бюджете и так хронически не хватает? Однако мало кто знает, что целевые средства (и весьма значительные) на экологию у правительства были. Подробнее — «Фонд развития природы. Куда исчезли миллиарды сомов, выделенные на экологию».

В 2019 году по новому соглашению о месторождении Кумтор создали два фонда, куда Centerra Gold безвозмездно перечислила более $67 миллионов. Основная часть средств должна была пойти на защиту экологии. Но отчетов о тратах нет, потому что не было никаких мероприятий. Об экологии забыли практически сразу, как средства поступили на счета. Об этом в материале «Деньги от «Кумтора». Миллионы долларов потратили не по назначению».

Выборы в кенеши — власть любой ценой

Фото 24.kg. В Кыргызстане почти все последние выборы — это игра без правил, когда все средства хороши

В Кыргызстане 11 апреля пройдут выборы в местные кенеши. В 28 городах на дистанцию вышли 59 политических партий. По 420 аймакам выдвижение одномандатников продолжается. Самая активная кампания развернется в Бишкеке. В столице за мандаты готовы бороться 27 партий. В Ошский горкенеш баллотируются только 10 партий. Эксперты предполагают, что список участвующих в выборах в БГК может поредеть и на финише останется не больше 15 участниц. Подробнее — «Местные выборы. Борьба за мандаты в городские кенеши будет скандальной».

Как будут возвращать детей в школы и сады Бишкека

С 9 марта возобновят традиционный режим обучения для учеников 2-4-х классов школ Бишкека. А в детских садах заработают подготовительные, старшие и дежурные группы. Как именно будут учиться школьники и кто из дошколят увидит воспитателей, 24.kg рассказала вице-мэр Айжан Чыныбаева.

Марши за законность

Фото 24.kg. Один из маршей за законность

В Бишкеке четыре месяца проходят воскресные митинги за законность. Участники традиционно собираются возле железнодорожного вокзала, затем пешим маршем с плакатами и транспарантами идут до центральной площади Ала-Тоо. Так активисты привлекают внимание властей к ситуации в Кыргызстане. Журналист 24.kg поговорил с одним из организаторов еженедельных митингов за законность Уланом Усеином.

Матчество под судом

В Свердловском районном суде должно было состояться заседание по делу о смене отчества на матчество (матроним). Но его вновь отложили — заболел судья. Скандальное дело детской писательницы и активистки Алтын Капаловой всколыхнуло давно назревавшую проблему: судебная система охраняет права даже самых непутевых отцов, но отказывает матерям в праве дать ребенку свое имя. О ситуации в материале «Когда по матери нельзя. Скандальный суд, обнаживший уродство системы».

Посол Индии о том, чего не хватает Бишкеку

Фото посольства Индии в Кыргызстане. Посол Алок Амитабх Димри

Посол Индии в Кыргызстане Алок Амитабх Димри за два года проживания в стране понял, что кыргызский народ хоть и называют гордым, но люди здесь очень просты в общении. Амитабх Димри рассказал 24.kg, что полюбил Кыргызстан за горячие боорсоки и узгенский рис. Дипломат считает, что в Бишкеке нужно больше библиотек и книжных магазинов.

Очередной монумент неизвестно кому

Монумент Бишкеку баатыру, который устанавливают в центре столицы Кыргызстана, с первых дней строительства сопровождают споры. Многие резонно спрашивают, зачем тратить средства на очередной памятник. Другие недоумевают, почему для него выделили зеленую зону, уничтожив часть клумб с розами. Третьи считают, что такого героя, как Бишкек баатыр, вообще никогда не было. Подробнее в материале «Споры о памятнике Бишкеку баатыру: как мифический герой стал основателем города».

Красота Кыргызстана. Фото и видео читателей

Фото Владислава Ногая. Орто-Токойское водохранилище

Зима пока не хочет сдаваться, но будем надеяться, что это ее последние потуги. Тем более уже наступила календарная весна, и наверняка скоро совсем потеплеет. Но в работах наших авторов пока еще много снега и морозных поездок по стране. Подробнее —

Компенсация за заражение ВИЧ разделила общество

Судебное решение о взыскании морального вреда в 2 миллиона сомов с больницы и Минздрава КР в пользу ребенка вызвало широкий общественный резонанс. Одни посчитали постановление справедливым и осудили врачей, другие, напротив, стали защищать медиков. Мама заболевшего мальчика призналась 24.kg, что комментарии в соцсетях рвут ей сердце.