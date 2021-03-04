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Общество

Бишкекский планетарий. Суд изучит законность передачи участка в собственность

В Бишкекском городском суде началось рассмотрение законности предоставления в частную собственность участка под Бишкекским планетарием, находящегося на территории парка «Панфилова». Об этом 24.kg сообщил представитель ОФ «Наше Право» Светлана Антропова.

По ее словам, ранее прокуратура Первомайского района обратилась с соответствующим иском в административный суд, но он отказал в его удовлетворении.

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«Не согласившись с решением, прокуратура обжаловала его. Бишкекский городской суд начал его рассмотрение и привлек к процессу в качестве заинтересованных лиц МП «Городские парки», посчитав, что непосредственно затрагиваются его интересы», — отметила она.

Добавим, что ранее в Верховном суде завершилось рассмотрение дела о законности приватизации здания Бишкекского планетария. Судебная коллегия отменила решения первых двух инстанций и отправила дело на новое рассмотрение в административный суд.

Напомним, горожане обратились в суд с иском к ФУГИ о признании недействительным распоряжения о приватизации здания и территории планетария, подписанного в 1995 году. Первая инстанция — административный суд Бишкека — не удовлетворила иск, а судебная коллегия Бишкекского городского суда вынесла решение в пользу бишкекчан.

Здание планетария несколько раз переходило из рук в руки. Правозащитники надеются: если удастся добиться победы, можно будет оспорить и последующие сделки.

В настоящее время объект принадлежит сыну экс-спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова. Народный избранник в интервью 24.kg сообщал, что компания его семьи готова построить для города планетарий.

Вопрос о судьбе здания не раз поднимали и в Жогорку Кенеше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185335/
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