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Общество

Бишкекский планетарий. Дело вновь рассмотрит Верховный суд

В Верховном суде снова рассмотрят дела о законности приватизации здания Бишкекского планетария. Об этом 24.kg сообщила представительница общественного фонда «Наше право» Светлана Антропова.

Она напомнила, что ранее Бишкекский городской суд удовлетворил исковые требования ОФ «Наше право» и молодых активистов о признании распоряжения ФУГИ о приватизации планетария недействительным. Однако ответчики не согласились с решением и обратились с кассационной жалобой в Верховный суд. Заседание назначено на 2 ноября.

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Светлана Антропова добавила, что фонд направил запрос в Генпрокуратуру, чтобы они провели проверку в отношении Фонда госимущества, передавались ли уникальная аппаратура и оборудование планетария вместе со зданием и где они сейчас находятся. «Такой же запрос с вопросом об оборудовании направили в ФУГИ», — отметила она.

Напомним, что дело уже доходило до Верховного суда. Тогда судебная коллегия отменила решения первых двух инстанций и отправила дело на новое рассмотрение в административный суд.

В прошлый раз первая инстанция — административный суд столицы — не удовлетворила иск, а судебная коллегия Бишкекского городского суда вынесла решение в пользу бишкекчан.

Здание планетария несколько раз переходило из рук в руки. Правозащитники надеются: если удастся добиться победы, можно будет оспорить и последующие сделки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211110/
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