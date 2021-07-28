23:50, 28 июля 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Обернитесь. Ученые начали реализацию проекта по поиску инопланетян на Земле
23:50, 28 июля 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Международная группа ученых объявила о запуске проекта по поиску доказательств существования технологий, созданных с внеземными цивилизациями. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на Phys.org.
Проект Galileo предусматривает создание глобальной сети телескопов среднего размера, камер и компьютеров для наблюдения за НЛО. В настоящее время он финансируется частными лицами, выделившими $1,75 миллиона.
Фото United States Navy
В программе участвует гарвардский астроном Ави Лоэб, который известен спорными высказываниями об искусственном происхождении межзвездного астероида Оумуамуа. По его словам, тот факт, что в Млечном пути существует множество планет, похожих на Землю, означает, что инопланетные цивилизации, скорее всего, существуют.