Обернитесь. Ученые начали реализацию проекта по поиску инопланетян на Земле

Международная группа ученых объявила о запуске проекта по поиску доказательств существования технологий, созданных с внеземными цивилизациями. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на Phys.org.

Проект Galileo предусматривает создание глобальной сети телескопов среднего размера, камер и компьютеров для наблюдения за НЛО. В настоящее время он финансируется частными лицами, выделившими $1,75 миллиона.

Фото United States Navy

В программе участвует гарвардский астроном Ави Лоэб, который известен спорными высказываниями об искусственном происхождении межзвездного астероида Оумуамуа. По его словам, тот факт, что в Млечном пути существует множество планет, похожих на Землю, означает, что инопланетные цивилизации, скорее всего, существуют.