В Бишкеке при участии России планируют провести космическую выставку

В Бишкеке при участии Российской Федерации планируют провести космическую выставку. Об этом сообщил космонавт (уроженец Кыргызстана. — Прим. 24.kg) Сергей Корсаков.

По его словам, космическую выставку проведут в Национальном историческом музее.

«Мы подписали соглашение. В Национальном музее КР планируется открыть космическую выставку, и мы думаем, что примем в ней активное участие», — сказал Сергей Корсаков.

Он также рассказал, что мечтает, чтобы в столице Кыргызстана в будущем был открыт планетарий, работавший там во времена Советского Союза. «Очень важно, чтобы у детей было место, куда можно прийти посмотреть на звезды и начать мечтать о космосе», — добавил космонавт.