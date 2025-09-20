Планетарий в Бишкеке передали в аренду по итогам аукциона. Началась реставрация

Жительница Бишкека сообщила в соцсетях о начале работ на территории городского планетария.

По ее словам, к зданию подъехал экскаватор, начались очистка территории и демонтаж старых ржавых витражей.

«Сначала испугалась, подумала, что сносят. Но рабочие заверили, что идет реставрация. Что именно будет после работ, они не знают, так как являются подрядчиками», — написала горожанка.

Как сообщилив мэрии, имущественный комплекс планетария передали в аренду по итогам аукциона 16 сентября. В аренду вошли земельный участок площадью 0,414 гектара, нежилое помещение площадью 530,1 квадратных метра на улице Тоголока Молдо, 7, а также все сооружения и оборудование на территории комплекса.

Согласно условиям договора, арендатор ежегодно будет выплачивать 7,2 миллиона сомов.