14:12
USD 87.45
EUR 102.85
RUB 1.05
Общество

Планетарий в Бишкеке передали в аренду по итогам аукциона. Началась реставрация

Жительница Бишкека сообщила в соцсетях о начале работ на территории городского планетария.

По ее словам, к зданию подъехал экскаватор, начались очистка территории и демонтаж старых ржавых витражей.

«Сначала испугалась, подумала, что сносят. Но рабочие заверили, что идет реставрация. Что именно будет после работ, они не знают, так как являются подрядчиками», — написала горожанка.

Как сообщили 24.kg в мэрии, имущественный комплекс планетария передали в аренду по итогам аукциона 16 сентября. В аренду вошли земельный участок площадью 0,414 гектара, нежилое помещение площадью 530,1 квадратных метра на улице Тоголока Молдо, 7, а также все сооружения и оборудование на территории комплекса.

Согласно условиям договора, арендатор ежегодно будет выплачивать 7,2 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344265/
просмотров: 432
Версия для печати
Материалы по теме
Государству возвращен участок, на котором находился планетарий
В Бишкеке при участии России планируют провести космическую выставку
Если вы не успели загадать желание в новогоднюю ночь: с 3 на 4 января звездопад
Здание Бишкекского планетария остается в частной собственности
Бишкекский планетарий. Дело вновь рассмотрит Верховный суд
Бишкекчан приглашают бесплатно посмотреть в телескоп на звезды и Луну
Бишкекский планетарий. Городской суд признал приватизацию недействительной
Обернитесь. Ученые начали реализацию проекта по поиску инопланетян на Земле
Бишкекский планетарий. Суд не удовлетворил иск о незаконности приватизации
Бишкекский планетарий. Суд начал рассматривать законность приватизации здания
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
В&nbsp;Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ В Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ
Участие в&nbsp;лотерее Green Card станет платным Участие в лотерее Green Card станет платным
Учителей нет, знаний нет: в&nbsp;школах Кыргызстана кадровый провал Учителей нет, знаний нет: в школах Кыргызстана кадровый провал
Бизнес
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
ZALKAR ENGINEERING: Строим не&nbsp;просто дома, а&nbsp;ваше будущее ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее
&laquo;Банк Компаньон&raquo; представил премиальную карту Kompanion Prime «Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
20 сентября, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 20 сентября. Как изменились цены за неделю Продуктовая корзина Бишкека на 20 сентября. Как изменил...
13:41
Минтранс заасфальтировал более 10 километров горных дорог в Тюпском районе
13:25
Планетарий в Бишкеке передали в аренду по итогам аукциона. Началась реставрация
13:22
Как будет выглядеть новое здание для госучреждения «Кызмат», показали чиновники
13:01
В части Бишкека отключат подачу воды 23 сентября