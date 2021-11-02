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Общество

Здание Бишкекского планетария остается в частной собственности

Здание Бишкекского планетария остается в частной собственности. Об этом 24.kg сообщила представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

По ее словам, коллегия Верховного суда отменила решение Бишкекского городского и оставила в силе  административного, который отказал горожанам и ОФ «Наше право» в удовлетворении иска к ФУГИ о признании недействительным распоряжения о приватизации здания и территории планетария, подписанного в 1995 году.

«Планетарий утерян для народа навсегда», — отметила Светлана Антропова.

Напомним, ранее Бишкекский городской суд удовлетворил исковые требования ОФ «Наше право» и молодых активистов о признании распоряжения ФУГИ недействительным. Однако ответчики не согласились с решением и обратились с кассационной жалобой в Верховный суд.

Дело уже доходило до Верховного суда. Тогда судебная коллегия отменила решения первых двух инстанций и отправила дело на новое рассмотрение в административный суд.

В прошлый раз первая инстанция — административный суд столицы — не удовлетворила иск, а судебная коллегия Бишкекского городского суда вынесла решение в пользу горожан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212449/
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