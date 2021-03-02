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Общество

По реконструкции трех парков начато досудебное производство

По реконструкции трех парков начато досудебное производство. Об этом 24.kg сообщила представительница ОФ «Наше Право» Светлана Антропова.

По ее словам, городская прокуратура провела проверку по журналистскому расследованию проведенной реконструкции парков «Молодежный», «Карагачевая роща» и имени Фучика.

«При проведении процедур государственных закупок по благоустройству и ремонту трех парков ответственными лицами муниципальных районных администраций Свердловского, Первомайского и Ленинского районов грубо нарушены процедуры закона о госзакупках, вследствие чего бюджету нанесен ущерб», — отметили в прокуратуре.

После проверки материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 320 часть 2 УК КР (Злоупотребление должностным положением), и направлены в ГКНБ для организации досудебного производства.

Светланы Антроповой
Фото Светланы Антроповой. По реконструкции трех парков начато досудебное производство

Напомним, в 2017 году мэрия столицы выделила 90 миллионов сомов на реконструкцию трех столичных парков. Однако построенные в рамках реконструкции объекты до сих пор не введены в эксплуатацию, а внутренние аудиты мэрии выявили ущерб по каждой зоне отдыха. Редакция 24.kg писала, в каком состоянии находятся сейчас парки «Молодежный», имени Фучика и «Карагачевая роща».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185157/
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