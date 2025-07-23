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Общество

Мэр Бишкека назначил ответственных за парками и скверами столицы

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев проинспектировал парк Дружбы Кыргызстана и Южной Кореи с целью контроля по его очистке и благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, в рамках поручения главы столицы на сегодня проводятся масштабные работы по озеленению и благоустройству парков и скверов.

Айбек Джунушалиев закрепил ответственных должностных лиц за осуществлением контроля за парками и скверами города.

«Обратите внимание на благоустройство, озеленение, обрезку деревьев, покос и полив зеленых насаждений. Головой будете отвечать за надлежащее состояние каждого парка и сквера», — сказал он ответственным сотрудникам.

Градоначальник поручил руководителям и сотрудникам мэрии регулярно проводить выездной контроль состояния парков и скверов в соответствии с памяткой.

Отметим, что контроль включает санитарное состояние, вывоз мусора, уход за инфраструктурой и зелеными насаждениями, работу освещения, камер и туалетов. Ответственные лица будут нести персональную ответственность за надлежащее благоустройство и устранение выявленных нарушений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337300/
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