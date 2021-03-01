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Общество

Кыргызский театр оперы и балета название не менял

Кыргызский государственный театр оперы и балета не менял название. Об этом 24.kg сообщили в театре.

Напомним, ранее премьер-министр Улукбек Марипов подписал постановление правительства, в котором в название театра добавлено словосочетание «ордена Ленина». Его полное название — Кыргызский национальный ордена В.И.Ленина академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева (КНАТОиБ). Кроме того, указывается форма управления — государственное учреждение.

«Возможно, это связано с приведением в соответствие нормативно-правовых актов. Сейчас из-за изменения структуры правительства в них вносятся изменения. И возможно, что в каком-то из документов указывалось неполное название театра», — отметили в КНАТОиБ.

В театре напомнили, что орден В.И.Ленина за выдающиеся заслуги в развитии театральной и музыкальной культуры и воспитание национальных художественных кадров театр получил в 1939 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184957/
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