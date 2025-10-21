В Минкультуры отреагировали на занятия по пилатесу в Театре оперы и балета

В соцсетях распространили видео, на котором проводят занятия по пилатесу в малом Малахитовом зале Академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. В пресс-службе Минкультуры отреагировали на эту информацию.

По ее данным, мероприятие проведено без согласования с Минкультуры и будет предметом тщательного рассмотрения в соответствии с законодательством.

«По факту создана комиссия, и по итогам ее заключения будут приняты меры в отношении руководства театра. Напоминаем, что театр является самостоятельным госучреждением, которое вправе сдавать концертные и репетиционные залы в аренду строго по целевому назначению и в соответствии с Уставом», — говорится в сообщении.

Министерство последовательно выступает за сохранение высокого статуса академических учреждений культуры и недопустимость искажения их профессионального предназначения.