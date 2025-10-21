Пилатес на сцене: соцсети возмутились занятием в Театре оперы и балета

В Бишкеке разгорелась бурная дискуссия вокруг необычного мероприятия, прошедшего в Академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. В зале театра провели занятие по пилатесу, назвав его «искусством движения».

Публикация об этом появилась в соцсетях и вызвала волну комментариев и споров. Многие пользователи посчитали подобное использование сцены неуместным.

«Извините, но это уже выходит за рамки приличия и нормы. Театр создавался для искусства, а не фитнеса!» — написала пользовательница.

«Это сюр! Искусство классической музыки и так на дне, а тут еще пилатес на сцене!» — добавила другая.

По мнению критиков, подобные мероприятия «обесценивают культурное пространство» и «унижают саму идею академического искусства».

Однако в комментариях разгорелась и обратная волна поддержки.

«А что в этом плохого? Театр должен жить и меняться. Музыканты получают доход, люди приходят в красивое место на интересную тренировку», — возразила другая пользовательница.

Администрация театра официальных заявлений пока не делала.