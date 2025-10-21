13:41
USD 87.45
EUR 102.01
RUB 1.08
Общество

Пилатес на сцене: соцсети возмутились занятием в Театре оперы и балета

В Бишкеке разгорелась бурная дискуссия вокруг необычного мероприятия, прошедшего в Академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. В зале театра провели занятие по пилатесу, назвав его «искусством движения».

Публикация об этом появилась в соцсетях и вызвала волну комментариев и споров. Многие пользователи посчитали подобное использование сцены неуместным.

«Извините, но это уже выходит за рамки приличия и нормы. Театр создавался для искусства, а не фитнеса!» — написала пользовательница.

«Это сюр! Искусство классической музыки и так на дне, а тут еще пилатес на сцене!» — добавила другая.

По мнению критиков, подобные мероприятия «обесценивают культурное пространство» и «унижают саму идею академического искусства».

Однако в комментариях разгорелась и обратная волна поддержки.

«А что в этом плохого? Театр должен жить и меняться. Музыканты получают доход, люди приходят в красивое место на интересную тренировку», — возразила другая пользовательница.

Администрация театра официальных заявлений пока не делала.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347908/
просмотров: 657
Версия для печати
Материалы по теме
Нет денег — посольство США в КР ограничит работу своей Facebook-страницы
В Китае стартовала кампания по борьбе с отрицательными эмоциями в интернете
В Канте сняли на видео необычный поступок иностранца у мемориала ВОВ
Театр оперы и балета в Бишкеке откроет сезон 27 сентября
Артисты Кыргызского театра оперы и балета отправятся на гастроли в Нарын
Более 10 человек погибли в Непале во время протестов из-за запрета соцсетей
Маленькие мальчики с осликами на Иссык-Куле вызвали восторг в соцсетях
В России запретили оплачивать «синюю галочку» в соцсети Instagram
Короткие видео в соцсетях негативно влияют на мозг — исследование
YouTube в Австралии запретит регистрироваться детям младше 16 лет
Популярные новости
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Иностранные студенты покидают&nbsp;КР: количество виз сократилось в&nbsp;четыре раза Иностранные студенты покидают КР: количество виз сократилось в четыре раза
В&nbsp;центре Бишкека, рядом с&nbsp;площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект В центре Бишкека, рядом с площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект
20&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
Стабильная связь и&nbsp;быстрый интернет для осеннего вдохновения Стабильная связь и быстрый интернет для осеннего вдохновения
КНУ и&nbsp;КРСУ подписали соглашения с&nbsp;фондом Central Asia Capital КНУ и КРСУ подписали соглашения с фондом Central Asia Capital
Кешбэк за&nbsp;каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в&nbsp;Манасе Кешбэк за каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в Манасе
Как в&nbsp;России изменятся цены на&nbsp;бензин с&nbsp;ноября Как в России изменятся цены на бензин с ноября
21 октября, вторник
13:22
В КР условия хранения в госархивах не отвечают нормам — идет оцифровка В КР условия хранения в госархивах не отвечают нормам —...
13:12
Миссия БДИПЧ/ОБСЕ направит 30 долгосрочных наблюдателей на парламентские выборы
13:00
Детский сад в Майлуу-Суу возвращен в собственность государства
12:56
Пилатес на сцене: соцсети возмутились занятием в Театре оперы и балета
12:54
Более 90 процентов детей в Кыргызстане страдают кариесом