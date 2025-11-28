Артисты Кыргызского театра оперы и балета отправятся в турне по городам Испании

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 8-23 декабря совершит турне по городам Испании. Об этом сообщили в театре.

В гастрольную программу включены шедевры мировой классики «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Дон Кихот».

Специально для турне в кратчайшие сроки сшиты новые костюмы.

В гастролях примут участие 45 артистов балета, а также необходимый технический и обслуживающий персонал. Делегацию возглавят генеральный директор — народный артист КР Муратбек Бегалиев, а также балетмейстер — народная артистка КР Айзада Тумакова.