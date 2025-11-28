11:00
USD 87.45
EUR 101.38
RUB 1.12
Общество

Артисты Кыргызского театра оперы и балета отправятся в турне по городам Испании

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 8-23 декабря совершит турне по городам Испании. Об этом сообщили в театре.

В гастрольную программу включены шедевры мировой классики «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Дон Кихот».

Специально для турне в кратчайшие сроки сшиты новые костюмы.

В гастролях примут участие 45 артистов балета, а также необходимый технический и обслуживающий персонал. Делегацию возглавят генеральный директор — народный артист КР Муратбек Бегалиев, а также балетмейстер — народная артистка КР Айзада Тумакова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352576/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
В Минкультуры отреагировали на занятия по пилатесу в Театре оперы и балета
Пилатес на сцене: соцсети возмутились занятием в Театре оперы и балета
Театр оперы и балета в Бишкеке откроет сезон 27 сентября
Артисты Кыргызского театра оперы и балета отправятся на гастроли в Нарын
В Бишкеке состоится премьера балета «Раймонда»
Кыргызский театр оперы и балета приглашает на премьеру балета «Куйручук»
Оперу «Дон Жуан», созданную при поддержке дипмиссии Австрии, покажут в Бишкеке
Новый сезон в Оперном театре откроется балетом-ораторией «Материнское поле»
Результаты аттестации артистов Театра оперы и балета огласят 1 марта
Артисты Театра оперы и балета посетили с гастролями четыре европейские страны
Популярные новости
Гонконгский грипп и&nbsp;COVID-19. Какие вирусы циркулируют в&nbsp;Кыргызстане Гонконгский грипп и COVID-19. Какие вирусы циркулируют в Кыргызстане
Заседание ОДКБ в&nbsp;Бишкеке. Школы и&nbsp;вузы временно переведут на&nbsp;онлайн&nbsp;&mdash; МВД Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД
Водительское удостоверение через &laquo;Түндүк&raquo;. В&nbsp;&laquo;Унаа&raquo; рассказали, как его оформить Водительское удостоверение через «Түндүк». В «Унаа» рассказали, как его оформить
В&nbsp;Бишкеке растет число заболевших ОРВИ&nbsp;&mdash; главврач инфекционной больницы В Бишкеке растет число заболевших ОРВИ — главврач инфекционной больницы
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
28 ноября, пятница
10:58
В Бишкеке выявили подпольные клиники и препараты В Бишкеке выявили подпольные клиники и препараты
10:56
В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
10:46
В центре Бишкека мужчина устроил фитнес на дороге
10:46
На 50 процентов вырос пассажиропоток между Россией и Кыргызстаном — Оверчук
10:41
В Бишкеке запустили выработку электричества на новом мусоросжигательном заводе