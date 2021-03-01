Рост цен на бензин. Нефтетрейдеры объяснили причину

Отпускные цены на бензин российских заводов с начала года выросли на 67 процентов. Об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана (АНК) Канат Эшатов.



По его словам, с начала года рост оптовых цен на ГСМ российских заводов-изготовителей составил 67 процентов на бензин — с $300 до $500 за тонну, или в среднем на 14 сомов за литр. И 31 процент на дизельное топливо — с $360 до $470 за тонну, или на 8 сомов за литр.

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Он подчеркнул, что, несмотря на то, что рост закупочных цен на российских НПЗ составил 67 процентов, или 14 сомов за литр, фактически розничные цены на АЗС республики повысились всего на 13,8 процента, или около 5 сомов за литр.

Также рост цен на ГСМ Канат Эшатов объяснил девальвацией сома к доллару, так как закуп нефтепродуктов с заводов осуществляется в международной валюте.«Дополнительным драйвером роста цен на кыргызстанских АЗС стал тот факт, то с начала 2021 года Казахстан в одностороннем порядке прекратил экспорт нефтепродуктов в Кыргызстан», — отметил Канат Эшатов.

Канат Эшатов заверил, что Ассоциация нефтетрейдеров приложит все усилия для недопущения резких изменений цен и дефицита нефтепродуктов.