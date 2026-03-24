Китай повышает цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке

Власти Китая объявили о повышении розничных цен на бензин и дизельное топливо внутри страны. Об этом уведомил Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.

Уточняется, что стоимость одной тонны бензина с 24 марта вырастет на 1 тысячу 160 юаней (около $168), дизельного топлива — на 1 тысячу 115 юаней (около $161).

После соответствующей корректировки в зависимости от региона тонна бензина будет стоить от 10 тысячи 415 до 10 тысячи 855 юаней (от $1 тысячи 509 до $1 тысячи 573). Цена на дизельное топливо составит от 9 тысяч 460 до 9 тысяч 800 юаней (от $1 тысячи 371 до $1 тысячи 420).

Согласно действующей в Китае политике государственного регулирования цен на топливо, если изменение котировок нефти на мировом рынке приводит к увеличению или уменьшению стоимости одной тонны нефтепродуктов на внутреннем рынке более чем на 50 юаней и такая ситуация сохраняется в течение 10 рабочих дней, то цены на бензин и дизельное топливо корректируются. Цены на бензин и дизельное топливо отличаются в разных районах Китая, что связано с выделяемыми властями субсидиями. Самые высокие традиционно устанавливаются в городе Чэнду, а самые низкие — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Предыдущая корректировка цен в сторону повышения проводилась 10 марта.