Атака на Иран. В США средняя розничная цена бензина выросла до $3,32 за галлон

В США средняя розничная цена на бензин выросла до $3,32 за галлон (3,8 литра). Этот показатель стал самым высоким за все время второго президентства Дональда Трампа, сообщила Американская автомобильная ассоциация Соединенных Штатов.

Ранее глава Белого дома обещал американцам, что низкая стоимость бензина станет частью стратегии энергетического доминирования США. Однако резкий скачок цен, по версии Bloomberg, создает политические риски не только для него, но и для Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах.

Администрация США пытается сдержать рост цен. С этой целью Минфин США смягчил ограничения на закупки российской нефти Индией, чтобы увеличить предложение на мировом рынке.

По данным агентства, причиной такого роста стоимости бензина стали перебои с поставками из-за военного конфликта в Иране. Азиатские нефтепереработчики лишились критически важных объемов сырья, которые поступали через Ормузский пролив. Сейчас из-за перекрытия движения там оказались заперты около 20 тысяч моряков. Нефтепереработчикам пришлось сократить выпуск топлива.

Через Ормузский пролив проходят около 20 процентов мировой нефти и до 30 процентов сжиженного природного газа из стран Персидского залива, включая Ирак, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ, на рынки Азии.

Блокировка «коридора» грозит резким скачком цен на энергоносители, предупреждали эксперты.

Напомним, Китай тем временем поручил крупнейшим НПЗ приостановить экспорт дизеля и бензина.