16:18
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.07
Бизнес

В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России

За последнюю неделю потребители заметили рост цен на АЗС Кыргызстана — в среднем на 1 сом за литр. И кажется, что рост цен только продолжится, так как в мире близка ситуация к серьезному энергетическому кризису.

Атаки на Иран продолжаются, как и ответные удары, и перекрытие ключевого Ормузского пролива. Более того, конфликт эскалируется: США говорят о возможной наземной операции, а иранские ракетные и дроновые удары только увеличиваются. Из-за этого цены на нефть и нефтепродукты держатся на аномально высоком уровне больше месяца, а в некоторых странах Азии (Индия, Индонезия) наблюдается дефицит ГСМ.

Эмбарго на бензин: Россия закрывает экспорт с 1 апреля из-за мирового кризиса

Казалось бы, Россия только выигрывает от этого — ее нефть и нефтепродукты можно продавать по ценам почти в два раза выше, чем до войны в Персидском заливе. Но одновременно с этим Украина активизировала атаки на российские порты и заводы. Атаки беспилотников на прошлой неделе на порты в Ленинградской области, по сообщениям СМИ, вывели до 40 процентов российских экспортных мощностей нефти. При этом после зимнего перерыва возобновились атаки на российские НПЗ. Заводы в Саратове, Кириши и Ярославле были повреждены или полностью выведены из строя, начиная с 21 марта, что уже рискует привести к нехватке ГСМ в самой России.

На этом фоне в пятницу российский вице-премьер Александр Новак объявил о запрете экспорта бензина. Соответствующее постановление поручено подготовить профильному министерству.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/368054/
просмотров: 659
Версия для печати
Популярные новости
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на&nbsp;Иран и&nbsp;проблемы в&nbsp;России В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
