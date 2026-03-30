В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России

За последнюю неделю потребители заметили рост цен на АЗС Кыргызстана — в среднем на 1 сом за литр. И кажется, что рост цен только продолжится, так как в мире близка ситуация к серьезному энергетическому кризису.

Атаки на Иран продолжаются, как и ответные удары, и перекрытие ключевого Ормузского пролива. Более того, конфликт эскалируется: США говорят о возможной наземной операции, а иранские ракетные и дроновые удары только увеличиваются. Из-за этого цены на нефть и нефтепродукты держатся на аномально высоком уровне больше месяца, а в некоторых странах Азии (Индия, Индонезия) наблюдается дефицит ГСМ.

Казалось бы, Россия только выигрывает от этого — ее нефть и нефтепродукты можно продавать по ценам почти в два раза выше, чем до войны в Персидском заливе. Но одновременно с этим Украина активизировала атаки на российские порты и заводы. Атаки беспилотников на прошлой неделе на порты в Ленинградской области, по сообщениям СМИ, вывели до 40 процентов российских экспортных мощностей нефти. При этом после зимнего перерыва возобновились атаки на российские НПЗ. Заводы в Саратове, Кириши и Ярославле были повреждены или полностью выведены из строя, начиная с 21 марта, что уже рискует привести к нехватке ГСМ в самой России.

На этом фоне в пятницу российский вице-премьер Александр Новак объявил о запрете экспорта бензина. Соответствующее постановление поручено подготовить профильному министерству.