Происшествия

ГНС выявила АЗС в Чуйской области, реализующую ГСМ без маркировки

Сотрудники Налоговой службы Кыргызстана в ходе рейдового налогового контроля в Московском районе Чуйской области выявили факт незаконной реализации бензина.

Так, в селе Садовом на одной из автозаправочных станций установлено, что топливо реализовывалось без обязательной маркировки молекулярными маркерами.

Нарушение зафиксировано с помощью специального анализатора, который показал отсутствие маркера в составе ГСМ. Факт нарушения также подтвержден результатами лабораторных исследований, проведенных в ОАО «Учкун».

По итогам проверки изъято 8,5 тысячи литров топлива на общую сумму более 579 тысяч сомов.

Сотрудники ГНС составили соответствующие акты. Собранные материалы направлены в правоохранительные органы для дачи юридической оценки и принятия мер в соответствии с законодательством.

Напомним, с 1 октября 2024 года на территории КР введена обязательная маркировка бензина и дизельного топлива. Данная норма распространяется как на импортируемые ГСМ, так и на продукцию отечественного производства. Ввоз, транспортировка и реализация топлива без молекулярных маркеров запрещены. 
