Экономика

Биржевые цены на бензин в России взлетели

Стоимость бензина на Петербургской бирже достигла максимума с начала года. Об этом сообщает Lenta.ru.

По итогам торгов 16 марта стоимость бензина и дизельного топлива на Петербургской бирже обновила максимумы с начала года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Бензин Аи-92 подорожал на 2,02 процента, до 66 тысяч 514 рублей за тонну, Аи-95 — на 1,63 процента, до 70 тысяч 74 рублей, а летнее дизельное топливо — на 1,84 процента, до 64 тысяч 619 рублей. В последний раз на таком уровне они находились в октябре прошлого года. С января цены поднялись более чем на 15 процентов.

Ранее участники рынка предупредили, что биржевые цены на летнее дизельное топливо в России могут существенно вырасти из-за поздней весны и плановых ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Дополнительную угрозу представляют возможные атаки беспилотников, которые скажутся на предложении.

Вместе с тем российские производители удвоили экспорт дизтоплива в Бразилию. Уже в феврале на фоне запрета Евросоюзом импорта нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, поставки в южноамериканскую страну достигли 680 тысяч тонн. В годовом выражении рост составил 68 процентов.  
