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Общество

Прощание с Жамал Сейдакматовой пройдет в Театре оперы и балета

Церемония прощания с народной артисткой Кыргызстана Жамал Сейдакматовой пройдет завтра в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма.

По данным ведомства, панихида начнется в 10.00.

Жамал Сейдакматову похоронят на Ала-Арчинском кладбище.

Сегодня стало известно о кончине народной артистки Кыргызстана. Актрисе было 82 года, она умерла после продолжительной болезни. Жамал Сейдакматова родилась 21 сентября 1939 года в селе Темировка Иссык-Кульской области. Была одной из ведущих актрис кыргызского театра и кино, лауреатом Государственной премии имени Токтогула Сатылганова, награждена двумя орденами «Манас». В 1989-м основала первый независимый кыргызский театр «Тунгуч», став его художественным руководителем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183623/
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