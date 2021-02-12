Историческому музею передадут личный рабочий стол Жусупа Абдрахманова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и туризма.

По информации ведомства, Национальная академия наук Кыргызстана передаст раритетный личный письменный стол советского государственного и политического деятеля, первого председателя Совета народных комиссаров Киргизской АССР Жусупа Абдрахманова государственному историческому музею.

«Стол Жусупа Абдрахманова, имеющий большую историческую ценность, долгие годы служил светилам науки. Выражая почтение памяти государственного деятеля, внесшего огромный вклад в развитие страны, Национальная академия наук передает раритет на баланс Госисторического музея. Скоро будет 120-летие Жусупа Абдрахманова, и примерный возраст этого стола тоже около 100 лет», — сообщили в пресс-службе.