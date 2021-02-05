Дело блогеров. Юристы считают уголовное преследование недопустимым и незаконным

Эксперты Института Медиа Полиси считают, что начинать досудебное производство в отношении блогеров и бывших сотрудниц пиар-службы штаба кандидата в президенты Абдиля Сегизбаева по статье 313 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР недопустимо и незаконно.

Напомним, материалы досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП 15 января 2021 года по факту публикации в социальной сети Facebook в группе «Правдоруб.kg» провокационных материалов, направленных на возбуждение межнациональной и региональной розни.

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В обосновании следователь указывает, что отдельные деструктивно настроенные силы, преследуя свои корыстные цели, пытались манипулировать общественным мнением. Но в законодательстве КР нет такого правонарушения. Юристы оценивают это как всего лишь мнение следователя, которое по какой-то причине указано в постановлении.

Между тем в самом документе не указывается, какие именно комментарии были сочтены следствием подпадающими под статью 313.

«Следствие отмечает, что «данная группа — площадка для размещения комментариев провокационного характера с признаками призывов к насильственному захвату власти и возбуждения расовой, этнической, региональной и межрегиональной вражды». Из чего следует, что комментарии писали не сотрудники пиар-службы кандидата в президенты, а некие третьи лица — комментаторы. То есть сотрудников пиар-службы кандидата хотят привлечь к уголовной ответственности и посадить на более чем 5 лет за то, что они сами даже не писали. На данный момент даже неизвестно, о каких комментариях идет речь, и действительно ли они возбуждают рознь и призывают к насилию», — обращают внимание на коллизию юристы.

Они считают, что необходимо провести объективное и всестороннее исследование материалов дела, и в случае отсутствия признаков возбуждения вражды досудебное производство должно быть немедленно прекращено.

«Статья 313 Уголовного кодекса противоречит требованиям статьи 20 Конституции. Где говорится, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Вводимые ограничения должны быть соразмерны указанным целям. Из чего следует, что одной из главных составляющих в ограничении прав человека является их соразмерность», — отметили представители Института Медиа Полиси.

За высказывание, которое, по своей сути, не повлекло последствий, назначить наказание в виде лишения свободы от пяти лет является неконституционным и, следовательно, недопустимым. Из заявления Института Медиа Полиси

На допрос в ГКНБ вызывали Мээрим Асанову. На последних президентских выборах она работала в штабе Абдиля Сегизбаева, бывшего прежде главой ГКНБ. Сам Сегизбаев арестован ранее. Он является фигурантом двух дел — по коррупции при трансформации земельных участков в селе Кой-Таш и по так называемому Белизгейту. Вчера в доме Асановой провели обыск, а мужа, Кутмана Мукашева, допрашивали в ГКНБ. До этого на допрос вызывали и медиаменеджера Нурзаду Токтогулову.

Ранее сотрудники спецслужб увезли на допрос и провели обыск в доме известного блогера Юлии Барабиной.