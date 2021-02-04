Сторонница Абдиля Сегизбаева Мээрим Асанова вызвана на допрос в ГКНБ

Мээрим Асанову, бывшую сотрудницу предвыборного штаба Абдиля Сегизбаева, вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили ее близкие.

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Отмечается, что Мээрим Асанова находится в здании ГКНБ с 11.00. Пока неизвестно, в качестве кого она вызвана на допрос.

Отметим, на последних президентских выборах Мээрим Асанова работала в штабе кандидата Абдиля Сегизбаева, бывшего прежде главой ГКНБ. Сам Сегизбаев арестован ранее. Он является фигурантом двух дел — по коррупции при трансформации земельных участков в селе Кой-Таш и по так называемому Белизгейту. Вчера в доме Асановой провели обыск, а мужа, Кутмана Мукашева, допрашивали в ГКНБ. До этого на допрос вызывали и медиаменеджера штаба Абдиля Сегизбаева Нурзаду Токтогулову.

Накануне сотрудники спецслужб увезли на допрос и провели обыск в доме известного блогера Юлии Барабиной.

Стало известно, что в ЕРПП 15 января зарегистрировано дело по факту публикации в социальной сети Facebook провокационных материалов, направленных на возбуждение межнациональной и региональной розни.

Пресс-центр ГКНБ не комментирует ситуацию.