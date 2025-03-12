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Задержание Коробовского в Москве. Стало известно, кто написал на него заявление

Заявление в правоохранительные органы на кыргызстанского угольного предпринимателя Николая Коробовского написал его бизнес-партнер Николай Яровой. Об этом 24.kg сообщил источник в силовых структурах.

Напомним, что 10 марта в Москве задержан предприниматель, владеющий угольным месторождением в Баткенской области и являющийся соучредителем компании по продвижению футбольной и спортивной культуры JALGROUP ASIA (академия футбола Барселоны) в Джалал-Абадской области Николай Коробовский. Его обвиняют по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК РФ.

Заявление на Коробовского написал его партнер — владелец ООО «Глобал Ак-Таш Майнинг» гражданин Кыргызской Республики Николай Яровой, в отношении которого в 2024 году также возбуждено дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК КР. Заявление на него тогда написал Николай Коробовский.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322568/
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