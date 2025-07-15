Недостоверная информация. Подменой презумпции невиновности обеспокоен юрист

Юрист Института Медиа Полиси Алтынай Исаева прокомментировала 24.kg введение в Кодекс о правонарушениях ответственности за распространение ложной информации.

По ее словам, дела по таким правонарушениям рассматриваются не судами, а органами внутренних дел.

«Постановления выносятся на основании протокола — без полноценной процедуры доказывания. По смыслу внесенных изменений не требуется доказывать органам внутренних дел, а также устанавливать суду заведомость распространения именно ложной информации. Штраф будет назначен и направлен к взысканию без установления факта, знал ли распространитель о том, что информация ложная.

На практике это может привести к подмене презумпции невиновности презумпцией виновности. Алтынай Исаева

Нормы закона не требуют установления умысла, доказательства реального ущерба или значительности последствий», — сказала юрист.

Алтынай Исаева отметила, что для назначения ответственности достаточно субъективной оценки сотрудника милиции о том, что была распространена недостоверная (ложная) информация, повлекшая нарушение общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства.

«При этом в законе отсутствуют четкие процедурные гарантии: не предусмотрена независимая оценка доказательств. На практике обжалование требует, как минимум, свободного рабочего времени и базовых юридических знаний, что для многих становится объективным барьером на пути к защите своих прав», — добавила юрист.

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Напомним, в Кыргызстане принят закон, предусматривающий штрафы за распространение ложной информации. Президент подписал соответствующие поправки в Кодекс о правонарушениях.

Согласно документу, вводится административная ответственность за распространение ложной информации, если она нарушает общественный порядок или права граждан, но не подпадает под уголовное наказание. В новой статье говорится, что за распространение недостоверной информации через СМИ или интернет могут оштрафовать, если это привело к:

нарушению общественного порядка;

ущемлению прав и законных интересов граждан или организаций;

ущербу интересам общества или государства.

Размер штрафов для физических лиц составляет 20 тысяч сомов, для юридических — 65 тысяч сомов.