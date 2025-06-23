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Власть

Эскалация на Ближнем Востоке. Как в Центральной Азии отреагировали на войну

Ситуация в зоне ближневосточного конфликта остается напряженной. Вашингтон открыто вступил в конфликт Израиля с Ираном, нанеся ракетные удары по ядерным объектам. Это еще больше обострило напряжение в зоне эскалации. Совет безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с ударами Соединенных Штатов по Ирану.

Как отреагировали фактически на войну между Тегераном и Тель-Авивом в странах Центральной Азии?

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев, выступая на 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, подчеркнул, что наша республика твердо привержена целям и принципам ОИС, направленным на развитие партнерства мусульманских государств в экономической, культурной, социальной и научной сферах.

Особое внимание уделил ухудшающейся ситуации на Ближнем Востоке. Он выразил обеспокоенность КР в связи с усугубляющимся ирано-израильским конфликтом и трагическими событиями в секторе Газа, которые, по словам Жээнбека Кулубаева, подрывают региональную безопасность и международную стабильность.

Он призвал к совместным усилиям всех стран — участниц ОИС по недопущению дальнейшей эскалации, а также подчеркнул необходимость исключительно мирного, дипломатического разрешения конфликта.

И подтвердил, что Кыргызстан неизменно выступает за диалог и политико-дипломатические подходы в урегулировании любых международных разногласий.

Внешнеполитическое ведомство Таджикистана распространило заявление, в котором осудило удары ВВС США и Израиля 22 июня по ядерным объектам Ирана.

«Республика Таджикистан решительно осуждает удары Военно-воздушных сил Соединенных Штатов и Израиля 22 июня 2025 года по ядерным объектам Исламской Республики Иран и выражает серьезную обеспокоенность эскалацией конфликта, которая может привести к затяжной войне с весьма опасными последствиями для всего региона и мира», — подчеркивается в тексте. 

МИД РТ призывает ООН, МАГАТЭ и другие авторитетные международные организации принять срочные меры и обеспечить безопасность в регионе.

В МИД Республики Казахстан также подготовили соответствующее заявление.

«В результате последних военных акций США против Ирана происходит стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств, расположенных в нашей части мира. Все разногласия, включая ядерную проблематику, должны решаться путем переговоров на основе Устава ООН. Призываем все заинтересованные страны к скорейшей разработке соглашения с целью недопущения распространения ядерного оружия и обеспечения гарантиями безопасности государств, придерживающихся режима нераспространения под международным контролем», — говорится в тексте.

Узбекистан высказал озабоченность ситуацией и рекомендовал своим гражданам избегать поездок в Иран и Израиль.

«Острое обострение ситуации на Ближнем Востоке вызывает у нас глубокую озабоченность. РУз всегда призывала все стороны в регионе к движению по пути мира через взаимные переговоры», — отмечается в заявлении МИД республики.

В ведомстве также состоялись встречи с послами Ирана, затем Израиля, аккредитованными в Ташкенте. Состоялся обмен мнениями по региональной проблематике, включая мирное урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333767/
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