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Общество

Акмат Алагушев: Только суд вправе лишать артистов госнаград и званий

Одно лишь название «Министерство культуры» не дает права выносить решения о лишении артистов государственных наград и званий. Об этом, комментируя ситуацию вокруг певцов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева, заявил медиаэксперт Акмат Алагушев.

«Вопрос лишения человека наград, званий либо других знаков отличий и привилегий должен решать суд. Для этого лицо, обладающее этими наградами, должно быть, в первую очередь, привлечено к ответственности и осуждено за какое-либо преступление. Должен быть обвинительный приговор, а лишение наград и званий, как дополнительное наказание, суд определяет по своему усмотрению. В данном случае, на мой взгляд, субъективное решение министра культуры можно и нужно обжаловать в суде, так как он превысил свои полномочия. Вопросы нравственности и морали сложные и неоднозначные категории, которые не должен решать один чиновник или ведомство», — сказал он.

Сегодня стало известно, что Министерство культуры лишило певца Курала Чокоева нагрудного знака «Отличник культуры». Также Минкульт направил в аппарат президента предложение о рассмотрении вопроса лишения звания «Заслуженный артист КР» Кайрата Примбердиева. Подведомственным учреждениям министерства рекомендовали не включать певцов в государственные культурные мероприятия, организуемые ведомством.

Проект «В пи#ду звезду» появился неделю назад на канале YouTube певца Курала Чокоева. Он вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети. Многие комментаторы раскритиковали программу за нецензурную брань и пошлые шутки. Проект представлял собой шоу, в котором несколько юмористов, в том числе ведущий Курал Чокоев, приглашали гостей и шутили над ними. Гостями одного из последних выпусков стали Кайрат Примбердиев и Кайрат Кыргыз.

После выхода шоу министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков заявил, что намерен поднять вопрос о лишении певцов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева званий заслуженных артистов страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179837/
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