Народный артист Кыргызской Республики, оперный певец Бактыбек Ыбыкеев, несмотря на внушительный сценический стаж и талант, говорит о себе скромно и сдержанно. Но, как только речь заходит о русских романсах, произведениях военных лет, его душа раскрывается, в глазах загорается огонек. И артист начинает не просто рассказывать — он согревает нашу беседу песнями, наглядно демонстрируя любовь к профессии.

Концертмейстер, заслуженная артистка Юлия Бабич работает в творческом тандеме с Бактыбеком Ыбыкеевым более 20 лет. Она говорит, что певец очень любит исполнять русские романсы. Он дал несколько сольных концертов, посвященных исключительно этому жанру оперного искусства. А если в родном Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева проходят вечера русского романса, с удовольствием участвует и подходит с полной ответственностью к репетициям.

Вообще, вечера русского романса в Бишкеке — это своеобразное посвящение в мир изысканной музыкальной культуры. Человек, впервые побывавший на подобном мероприятии, приобретает неизвестное ранее чувство аристократичности, душевного изящества и гармонии в сочетании с умиротворением.

Обстановка Малахитового зала как ничто располагает к погружению в таинство мыслей о русской душе, попытках ее осмысления и понимания, особенно когда Бактыбек Ыбыкеев, поправляя фрак, запевает ласкающее слух каждой женщины «Я встретил вас — и все былое...»

По словам Юлии Бабич, народный артист Кыргызстана много слушает хороших исполнителей и впитывает в себя все положительное как губка. Несмотря на статус одного из ведущих баритонов кыргызской оперы, он не только учит молодое поколение и дает советы, но и совершенствуется сам, слушает наставления и оттачивает мастерство.

Независимо от того, для тенора написан романс или баритона, если произведение сильно запало в душу, артист просит переделать ноты под свой голос и совершенствует исполнение так, что люди заслушиваются.

«Бакыт Ыбыкеев исполняет на сцене самые главные и сложные партии, но не забывает и о концертной тематике. Помимо романсов, он очень любит давать концерты, посвященные Дню Победы», — делится концертмейстер.

«День Победы» и «Поклонимся великим тем годам» — произведения исключительно его, другим их в театре просто не доверят. Так, как он проживает каждый смысл спетого слова, не сможет никто. Юлия Бабич

Она подчеркивает, что Бактыбек Ыбыкеев чтит и уважает память о Великой Отечественной войне и Победе над фашизмом. Перед 9 Мая в обязательную программу артиста входит сольный концерт песен военных лет.

Несмотря на плотный график репетиций народного артиста, Бактыбек Ыбыкеев уделил 24.kg время и рассказал о своем творческом пути и профессиональных мечтах, которые есть у каждого оперного исполнителя.

— Откуда у вас возникла любовь к пению?

— Петь начал с малых лет. Не петь в нашей семье невозможно. Когда собиралась вся большая семья, это было обязательным продолжением вечера. Открою секрет — некоторые родственники поют даже лучше меня.

— Что вы любите петь дома с родными и близкими?

— В основном кыргызские народные песни, которые знает большинство.

— Как опера вошла в вашу жизнь?

— Я всегда хотел, чтобы пение стало моей профессией. Постоянно участвовал в школьных конкурсах и фестивалях. Видя мои способности, учителя оставляли меня на самый конец, а так как в районных конкурсах время было ограничено и на каждую школу давали по полчаса, то чаще всего до меня не доходила очередь. Так длилось три года, пока в десятом классе я не попросился выступить на сцене первым. Исполнил хорошо, сам себе аккомпанировал на аккордеоне. В итоге члены жюри спросили: почему учителя так долго скрывали мой талант?





— Я не пошел в училище, а решил сразу поступить в Институт искусств (ныне Кыргызский национальный университет культуры и искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой). Но, так как у меня не было музыкального образования, пришлось сначала окончить подготовительные курсы. Я тогда еще не понимал, что значит классическое пение. На вступительных экзаменах все пели по нотам, а я исполнял на слух.

— Вас приняли?

— Думал, что не пройду. Со мной поступали молодые люди сплошь с музыкальным образованием, но мне дали шанс. На курсах я проучился два года, затем пять лет в институте и далее в аспирантуре еще два года.

— Кто оказал особое влияние на ваше становление, как оперного артиста?

— С особой теплотой всегда вспоминаю Раису Дедову, за два года подготовительных курсов она научила меня многому. После распада Советского Союза она с семьей эмигрировала в Израиль. Еще пять лет моим наставником был народный артист Кыргызской Республики Токтоналы Сейталиев, его портрет и сейчас висит в моем классе в образе Дона Карлоса. После окончания учебы для меня было большой честью выступать с ним на одной сцене.

— Можно ли сказать, что ваши профессиональные планы реализовались в полной мере?

— Как только я стал оперным певцом, сразу себе сказал: «Буду петь до тех пор, пока получается. Если нет, то готов поменять профессию». После развала Союза людям искусства было особенно тяжело выживать. В 1994 году я окончил консерваторию и женился. Потом в аспирантуре родился сын, за ним еще один. Было очень трудно. Некоторые бросали свои истинные призвания и шли торговать на базар.





— Нет, я остался, хотя было очень тяжело.

Не бросили сцену только ее фанаты, те, кто не видит без нее своей жизни. Я знал, что не бывает нерешаемых проблем. Я выстоял, и все разрешилось. Бактыбек Ыбыкеев

Конечно, приходилось работать в двух-трех местах дополнительно, чтобы прокормить семью. Но свое призвание я не оставил.

— Когда в вашу жизнь вошел русский романс?

— Как только начал учиться. Очень любил в минуты отдыха послушать на пластинках исполнение профессионалов. При институте и консерватории была фонотека, там выдавали наушники. И мы слушали то, что нам было необходимо по программе. Я всегда любил слушать классические русские романсы.

— Что вам нравится исполнять больше всего?

— У меня есть три кумира — Булат Минжилкиев, Дмитрий Хворостовский и Муслим Магомаев. Произведения из их репертуара я люблю исполнять больше всего.

Особенно милы сердцу романсы «Гори, гори, моя звезда» и «Забыли вы». Бывает, разучиваю романс, пролетает мысль о том, может, в прошлой жизни я был русским? Настолько близок мне этот жанр. Настолько легко разучивается, запоминается, будто знал его всю жизнь.

— На День Победы вы являетесь ведущим исполнителем главных песен этого великого праздника...

— Мы дети комсомола. Но в школе я начал петь песни о любви. Учителя сделали мне замечание, мол, слишком маленький для такого. Сказали, чтобы я пел патриотические песни. Так и пою до сих пор (смеется).

«День Победы» я начал петь с третьего класса. Ежегодно эту песню исполняю минимум по пять-шесть раз в день. Однажды, на 9 Мая, спел ее девять раз на разных мероприятиях. Сейчас в моем репертуаре «День Победы» еще и на кыргызском языке.

Стараюсь давать сольные концерты специально к 9 Мая. Первое отделение — песни военных лет с участием классического симфонического оркестра, а второе — с духовым оркестром Министерства обороны. Бактыбек Ыбыкеев

В 2025 году планировал организовать концерт к 80-летию Победы. Но в театре сказали, что все дни перед 9 Мая заняты. А за неделю позвонили и сообщили, что освободилась дата — 8 мая. Я буквально за семь дней подготовил всю программу. Единственное, что оркестры в этот день были заняты. Но отказаться от исполнения и концерта я не мог. Поэтому подготовил песни «под минусовку». Сделал свободный вход — и зал был полон.





— Помимо «Дня Победы», я исполняю еще несколько. Одна из самых любимых — «Эстелик» («Память»), созданная народным артистом и композитором Тугелбаем Казаковым. У другого композитора Насыра Давлесова есть баллада «Чолпонбай» (герой Советского Союза. — Прим. 24.kg), которая также в моем репертуаре. К этому дню я всегда готовлюсь основательно и с большим волнением.

— У каждого артиста есть мечты. Что еще не удалось исполнить?

— Очень хочу исполнить роль Евгения Онегина, пока волосы есть (смеется). Десять лет назад просил режиссера дать мне эту партию, но он сказал: «Тебе хватит ролей, пусть Онегина молодые поют». Так что это осталось моей непокоренной мечтой, которую я хочу осуществить в следующем году.

— Рвется ли в оперу сегодня молодежь?

— Молодые люди приходят, хотят работать. Но не всегда для солистов есть места в нашем театре. Спрос на профессию оперного исполнителя есть. Правительство стало уделять больше внимания культуре, что радует. Многие выпускники консерватории или Университета искусств планируют уехать работать за рубеж. Перспективы у профессии и театра есть.

— Чем вы можете напутствовать будущее оперное поколение, как профессионал?

— Как говорится, 1 процент — талант, 99 процентов — труд. Владимир Ленин советовал «учиться, учиться и еще раз учиться», а я всегда говорю: «Трудиться, трудиться и еще раз трудиться!» Если много репетировать, стараться, тренироваться и не лениться, можно добиться многого.

Фото 24.kg

— Это главная часть моей жизни. Когда мы с будущей женой только начали встречаться, я сразу ей сказал: «Если в доме не будет хлеба и у меня встанет выбор: опера или другая, более высокооплачиваемая профессия, я выберу оперу. Согласна ли ты?» Она согласилась. Так и живем.