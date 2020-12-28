19:06
USD 81.88
EUR 99.92
RUB 1.11
Общество

Цифра дня. 23 тысячи кыргызстанцев обучили востребованным профессиям

Около 23 тысяч кыргызстанцев обучили востребованным профессиям. Об этом сообщили в Министерстве образования.

По его информации, Фонд развития навыков за 4 года своей деятельности обучил 22 тысячи 794 человека, в том числе 780 людей с инвалидностью во всех регионах страны.

«Были организованы краткосрочные курсы для всех желающих в возрасте от 16 до 63 лет и по заказам от работодателей без привязки к месту прописки. Посещаемость курсов составила 97 процентов, трудоустройство — 75 процентов. На сегодняшний день фонд сотрудничает с 86 учебными заведениями во всех регионах страны, предоставляя услуги обучения более чем по 130 востребованным профессиям», — сообщили в министерстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178235/
просмотров: 76
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане 70 студентов из 29 вузов получили президентскую стипендию
В городе Ош открыли школу, построенную на средства от борьбы с коррупцией
В Бишкеке запускают карту доступности для лиц с инвалидностью
Открыт набор студентов в вузы Венгрии на 2021-2022 учебный год
Более 30 тысяч литров антисептика передал школам Кыргызстана ЮНИСЕФ
Милиционеры помогли людям с ОВЗ в Ноокенском районе
В Оше проживают 7 тысяч 99 людей с ограниченными возможностями здоровья
Конституционная реформа. Введена новая норма об образовании
Талант Мамытов пообещал выполнение государством обязательств перед инвалидами
Мэрия Бишкека оказала помощь более 7 тысячам горожан с инвалидностью
Популярные новости
В&nbsp;Нур-Султане женщина выгнала восьмилетнюю дочь на&nbsp;улицу в&nbsp;мороз без одежды В Нур-Султане женщина выгнала восьмилетнюю дочь на улицу в мороз без одежды
В&nbsp;Бишкеке задержан глава УОБДД Чуйской области Шаирбек Бопонов В Бишкеке задержан глава УОБДД Чуйской области Шаирбек Бопонов
Романа Царева выгнали из&nbsp;сборной Кыргызстана по&nbsp;греко-римской борьбе Романа Царева выгнали из сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе
ГКНБ возбудил уголовное дело против главы Верховного суда Гульбары Калиевой ГКНБ возбудил уголовное дело против главы Верховного суда Гульбары Калиевой
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; принимает онлайн-переводы из&nbsp;&laquo;СберБанка&raquo; по&nbsp;номеру телефона «Керемет Банк» принимает онлайн-переводы из «СберБанка» по номеру телефона
Изменение условий пополнения в&nbsp;платежных терминалах&nbsp;О! Изменение условий пополнения в платежных терминалах О!
Новогодние СКИДКИ до&nbsp;90&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; один день Новогодние СКИДКИ до 90 процентов на красивые номера в O!Store — один день
Газ в&nbsp;каждый дом: &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; газифицировал жилой массив &laquo;Ынтымак&raquo; Газ в каждый дом: «Газпром Кыргызстан» газифицировал жилой массив «Ынтымак»
28 декабря, понедельник
19:00
Цифра дня. 23 тысячи кыргызстанцев обучили востребованным профессиям Цифра дня. 23 тысячи кыргызстанцев обучили востребованн...
18:46
Больше 7 тысяч нарушений ПДД в Бишкеке за неделю совершили водители авто
18:30
29 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:27
Определились чемпионы Кыргызстана по каратэ-до
18:23
Выборы президента. Адахана Мадумарова не накажут за нарушение правил агитации