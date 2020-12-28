Цифра дня. 23 тысячи кыргызстанцев обучили востребованным профессиям

Около 23 тысяч кыргызстанцев обучили востребованным профессиям. Об этом сообщили в Министерстве образования.

По его информации, Фонд развития навыков за 4 года своей деятельности обучил 22 тысячи 794 человека, в том числе 780 людей с инвалидностью во всех регионах страны.

«Были организованы краткосрочные курсы для всех желающих в возрасте от 16 до 63 лет и по заказам от работодателей без привязки к месту прописки. Посещаемость курсов составила 97 процентов, трудоустройство — 75 процентов. На сегодняшний день фонд сотрудничает с 86 учебными заведениями во всех регионах страны, предоставляя услуги обучения более чем по 130 востребованным профессиям», — сообщили в министерстве.