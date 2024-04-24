В библиотеке имени Баялинова появился лифт для лиц с инвалидностью

В Республиканской библиотеке для детей и юношества имени Касымалы Баялинова появился лифт для лиц с инвалидностью. Об этом сообщили в посольстве США.

Отмечается, что реализация проекта стала возможной благодаря гранту Государственного департамента США в размере более 2 миллионов сомов при тесном сотрудничестве посольства США, Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики и администрации библиотеки Баялинова.

«Как первый такой лифт в кыргызском государственном учреждении, он станет символом совместной приверженности правительств США и Кыргызстана к инклюзивности и доступности. Доступ к лифту осуществляется через Центр инклюзивного образования «Камкор». Он позволяет лицам с ограниченными возможностями здоровья самостоятельно пользоваться услугами всей библиотеки и насыщенной программой, которую она предлагает, включая спонсируемые посольством США программы STEM в Мейкер Спейс и клубы изучения английского языка в Американском уголке», — отметили в дипмиссии.