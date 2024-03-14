Турция может помочь в обучении педагогов Кыргызстана

Министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева и советник посла Турции по образованию Куршат Дулкадир обсудили вопросы сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в частности, стороны обсудили вопросы, включенные в повестку встречи министра образования КР и министра национального образования Турции.

Догдуркуль Кендирбаева предложила создать при Кыргызско-Турецком университете «Манас» институт передовых педагогических технологий, отметив, что это позволит переподготавливать учителей, повышать их профессиональную квалификацию и готовить отличных специалистов. Также она подчеркнула, что Турция имеет большой опыт работы центров народного образования, и предложила рассмотреть возможности открытия креативных центров в Кыргызстане, организации лагерей для детей двух стран.

Куршат Дулкадир сказал, что поддерживает инициативы министра, и сообщил, что Турецкая Республика готова оказать содействие в повышении квалификации учителей КР. Он рассказал о возможности привезти высококвалифицированных специалистов, чтобы организовать обучение педагогов, а также отправить в Турцию передовых учителей Кыргызской Республики.

Советник посла Турции по образованию добавил, что ведется работа по расширению возможности обучения в их стране для абитуриентов, набравших высокие баллы в Общереспубликанском тестировании КР.