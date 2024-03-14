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Общество

Кыргызстан переходит на 12-летнее образование. Кабмин готовит постановление

Кабинет министров планирует принять постановление «О модернизации структуры среднего общего образования». Об этом журналистам сообщил высокопоставленный сотрудник администрации президента.

По его словам, решение будет направлено на модернизацию структуры и содержания школьного общего образования, на повышение функциональной грамотности и компетенций обучающихся через внедрение принятых в мировом сообществе образовательных тенденций и изменения продолжительности обучения в системе общего школьного образования.

Так, планируется поэтапный переход на 12-летнюю модель обучения и обновление образовательной программы обучающихся.

«Стоит отметить, что 12-летняя модель обучения принята во многих развитых странах и позволяет продолжить профессиональное обучение в заграничных вузах, в то же время выпускники кыргызстанских школ с 11-летней формой обучения теряют один учебный год и перед поступлением на 1-й курс должны проучиться дополнительный год», — отметил сотрудник.

По его мнению, принятие документа позволит решить проблему, а также создаст благоприятную образовательную среду для укрепления физического здоровья и формирования духовно-нравственного состояния обучающихся.

Система образования в Кыргызстане нуждается в изменениях, потому что многие аспекты этой системы остались неизменными с советских времен и не соответствуют современным требованиям и вызовам. Это включает в себя устаревшие методики обучения, недостаточное использование информационных технологий, недостаточную подготовку к требованиям рынка труда и другие.

Модель 12-летнего обучения обеспечит лучшее качество обучения, подготовку студентов к современным реалиям и повышение их конкурентоспособности на рынке труда.

Также, по его словам, полностью будут меняться учебные планы, учебники, методики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289013/
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