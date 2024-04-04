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Общество

В Бишкеке проходит выставка евразийского образования

В Кыргызстане открылась международная выставка евразийского образования, где представлены передовые 50 вузов из России, Казахстана и Кыргызстана. Об этом на брифинге сообщили организаторы.

По словам руководителя проектов Евразийской организации сотрудничества Дмитрия Данилова, выставка стала единой площадкой для университетов и колледжей из разных стран. Там образовательные организации могут представить свои программы, условия обучения, поступления, перспективы дальнейшего трудоустройства, прохождения практики.

Дмитрий Данилов добавил, что увеличилось количество бюджетных мест в вузах и колледжах РФ.

«Представлены вузы, имеющие современную материально-техническую базу. Они готовы принимать студентов из Кыргызстана на бюджетной основе. В российских университетах и колледжах бюджетных мест стало больше. Более того, студенты получают стипендию. Многие вузы предлагают дополнительные повышенные стипендии за активность в различных мероприятиях», — сказал он.

Выставочная экспозиция охватила Ош, Узген и Кызыл-Кию. Вскоре такие же мероприятия пройдут в Токмаке, Балыкчи и Караколе.

Запланированы официальные встречи и подписание соглашений о сотрудничестве как между учебными заведениями, так и представителями органов власти России и Кыргызстана. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290756/
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