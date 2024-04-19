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Общество

Министры образования Кыргызстана и Казахстана обсудили вопросы сотрудничества

Министр образования и науки Кыргызстана Догдуркуль Кендирбаева встретилась в Астане с министром просвещения Казахстана Гани Бейсембаевым. Об этом сообщила пресс-служба МОиН КР.

По ее данным, стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран в сфере образования.

Догдуркуль Кендирбаева рассказала о принимаемых мерах по развитию системы образования Кыргызской Республики и выразила заинтересованность в образовательных проектах Казахстана.

«Для освоения опыта казахстанской системы образования ведомства наших стран подписали меморандум о подготовке и повышении квалификации педагогов. Уверена, что сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс и мы примем продуктивные решения для расширения и углубления всех направлений нашего сотрудничества», — отметила она.

пресс-службы Минобразования
Фото пресс-службы Минобразования. Министры образования Кыргызстана и Казахстана встретились в Астане

Гани Бейсембаев сказал, что полностью поддерживает инициативу по выводу двустороннего сотрудничества на новый уровень.

«Ранее в нашем разговоре мы обсуждали некоторые аспекты по развитию системы образования в мировом контексте. И в этом вопросе есть понимание и общая задача — обеспечение детей комфортными и благоприятными условиями для обучения», — отметил он.

По итогам встречи главы ведомств двух стран решили усилить взаимодействие в сфере дошкольного, школьного, технического и профессионального образования. Также они договорились провести в июне форум по развитию образовательной системы дружественных стран.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292059/
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