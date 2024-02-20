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Общество

Сократить число учеников. Как еще повысить качество образования в школах?

Для повышения качества образования в школах надо уменьшить число детей в классах. Так считает почти четверть читателей 24.kg, принявших участие в опросе редакции.

Еще 18 процентов респондентов полагают необходимым повысить мотивацию учителей, изменив условия работы. Почти столько же выступили за пересмотр учебной программы и стандартов.

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Варианты ответов «Забрать у детей смартфоны и заставить их читать книги» и «Обеспечить школы нормальными учебниками» выбрали по 11 процентов участников опроса.

От 3 до 4 процентов респондентов ответили, что для повышения уровня образования нужно дать учителям свободу выбора учебников; распределить педагогов-профессионалов по всей системе образования; уволить всех учителей, кто не пройдет аттестацию.

Отметим, что слабые достижения школьников в Кыргызстане отмечали во многих исследованиях. В Минобразования считают, что качество образования во многом зависит от квалификации педагогов. Чиновники предложили ввести обязательную аттестацию для определения деловых качеств работника, его продвижения по службе и проверки соответствия занимаемой должности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287157/
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