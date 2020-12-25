23:05
USD 83.64
EUR 102.07
RUB 1.12
Общество

Густая морская пена покрыла побережье Австралии

Наводнение и приливы, вызванные сильными ливнями, почти уничтожили популярный пляж города Байрон-Бей в Австралии. Однако городские власти и эксперты говорят, что главной опасностью сейчас являются даже не приливы, а густая пена, которая покрыла побережье, пишет «Популярная механика».

Экстренные службы сообщили, что только в день, когда начались наводнения, они получили более 700 звонков с просьбами о помощи. Однако со временем стихия чуть поутихла, и в интернете начали появляться кадры, как люди гуляют рядом с пеной, а дети и вовсе играют с ней.

На этой неделе в социальных сетях появилось видео, где австралийцы бродят в пене по колено в поисках собаки, которая потерялась в этом «взбитом безумии».

Однако ученые предупреждают, что заходить в саму пену крайне опасно, ведь увидеть, что скрывается под ней, абсолютно невозможно. В ней могут скрываться змеи, а на земле под самой пеной — находятся обломки деревьев. Натан Файф, руководитель местной службы спасения, отмечает, что на берегу валяется много «нестандартного» мусора, например недавно на пляж выбросило половину коровы.

Ученые отмечают, что сама пена безвредна для человека. Она образуется при сбивании морской воды с водорослями, солями и жирами, которые есть в воде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178051/
просмотров: 221
Версия для печати
Материалы по теме
Горы мусора на фоне шикарных коттеджей. Видео с побережья Иссык-Куля
На Иссык-Куле будут закрывать пансионаты за нарушение санитарных норм
Жители села Тон в ужасе от мусора на пляжах. Они обращаются к отдыхающим
Град размером с теннисный мяч. Видео природного явления выложили в соцсетях
Горящую Австралию сфотографировали из космоса
Водитель устал бороться и отправился в плавание по затопленному шоссе
На Иссык-Куле трактор ездил по пляжу. Милиция ищет водителя
В Бишкеке строят стену для борьбы с подтоплением домов заводского поселка
Гигантская пыльная буря поразила австралийцев
Дональд Трамп назвал лучшего друга США
Популярные новости
Обращение девочки к&nbsp;главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу Обращение девочки к главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу
Он&nbsp;пишет с&nbsp;ошибками. Пользователи Сети следят за&nbsp;публикациями Садыра Жапарова Он пишет с ошибками. Пользователи Сети следят за публикациями Садыра Жапарова
Ребенок просит помощи у&nbsp;главы ГКНБ. Девочка обратилась к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву Ребенок просит помощи у главы ГКНБ. Девочка обратилась к Камчыбеку Ташиеву
В&nbsp;Нур-Султане женщина выгнала восьмилетнюю дочь на&nbsp;улицу в&nbsp;мороз без одежды В Нур-Султане женщина выгнала восьмилетнюю дочь на улицу в мороз без одежды
Бизнес
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
Валерий Хон, который никогда не&nbsp;сдается, о&nbsp;30-летии ВОССТа Валерий Хон, который никогда не сдается, о 30-летии ВОССТа
Услуги &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;мобильном кошельке MegaPay без комиссии! Услуги «Керемет Банка» в мобильном кошельке MegaPay без комиссии!
Хочешь получить VIP-номер бесплатно? Уникальные предложения от&nbsp;MegaCom Хочешь получить VIP-номер бесплатно? Уникальные предложения от MegaCom
25 декабря, пятница
22:42
Густая морская пена покрыла побережье Австралии Густая морская пена покрыла побережье Австралии
22:15
Ставка таможенной пошлины на отдельные виды искусственных волокон обнулена
21:52
Глава ГКНБ посетил Атамбаева в СИЗО. Что он ему пообещал
21:48
Детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, устроили новогодний праздник
21:31
В Бишкеке подвели итоги конкурса чтецов памяти Чингиза Айтматова