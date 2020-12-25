Густая морская пена покрыла побережье Австралии

Наводнение и приливы, вызванные сильными ливнями, почти уничтожили популярный пляж города Байрон-Бей в Австралии. Однако городские власти и эксперты говорят, что главной опасностью сейчас являются даже не приливы, а густая пена, которая покрыла побережье, пишет «Популярная механика».

Экстренные службы сообщили, что только в день, когда начались наводнения, они получили более 700 звонков с просьбами о помощи. Однако со временем стихия чуть поутихла, и в интернете начали появляться кадры, как люди гуляют рядом с пеной, а дети и вовсе играют с ней.

На этой неделе в социальных сетях появилось видео, где австралийцы бродят в пене по колено в поисках собаки, которая потерялась в этом «взбитом безумии».

Однако ученые предупреждают, что заходить в саму пену крайне опасно, ведь увидеть, что скрывается под ней, абсолютно невозможно. В ней могут скрываться змеи, а на земле под самой пеной — находятся обломки деревьев. Натан Файф, руководитель местной службы спасения, отмечает, что на берегу валяется много «нестандартного» мусора, например недавно на пляж выбросило половину коровы.

Ученые отмечают, что сама пена безвредна для человека. Она образуется при сбивании морской воды с водорослями, солями и жирами, которые есть в воде.