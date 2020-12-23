Чиновники гарантируют достаточное количество угля для населения этой зимой

Для прохождения осенне-зимнего периода 2021 года нужно заготовить 2 миллиона 460 тысяч тонн угля. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель госкомитета по промышленности, энергетике и недропользованию Жыргалбек Сагынбаев.

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По его словам, 240 тысяч тонн необходимо бюджетным учреждениям, для населения — 1 миллион 110 тысяч тонн, для ТЭЦ Бишкека — также 1 миллион 110 тысяч тонн твердого топлива.

Директор теплоцентрали Андрей Воропаев подчеркнул, что теплоцентраль столицы работает стабильно, нагрузка на станции — 400 мегаватт. «Одновременно работают два новых блока, в прошлую зиму они работали поочередно. По поставкам угля отмечу, что 300 тысяч тонн мы экспортируем, 700 тысяч поступают от местных угледобывающих компаний», — рассказал он.

Директор госпредприятия «Кыргызкомур» Канатбек Ашырбаев проинформировал, что в этом году от столичной ТЭЦ поступает больше претензий по качеству угля.

«Двадцать предприятий привозят на ТЭЦ уголь в объеме 700 тысяч тонн. На сегодня 431 тысячу тонн уже завезли, остальное планируем до конца марта 2021-го. Из товарищества угледобывающих компаний, поставляющих твердое топливо на теплоцентраль, исключили три компании, скоро рассмотрим деятельность и других», — заключил Канатбек Ашырбаев.

Осенне-зимний период в Кыргызстане проходит напряженно. Чиновники предупредили о возможных отключениях электроэнергии и призвали граждан отапливаться углем и газом. Для многих жителей страны газовое отопление недоступно, поэтому люди вынуждены использовать уголь, внося свою долю в образование смога.