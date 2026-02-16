Установлены льготные тарифы на железнодорожную перевозку угля для ТЭЦ Бишкека. Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев подписал изменения в постановление от 28 мая 2025 года № 282 «О подготовке отраслей экономики к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов».

Согласно документу, скорректирован порядок тарифного регулирования железнодорожных перевозок угля, предназначенного для столичной теплоцентрали.

Министерству экономики и коммерции совместно с Министерством транспорта и коммуникаций поручено установить тарифы на перевозку угля для ТЭЦ на уровне не выше 50 сомов за одну тонну на один километр пути по маршрутам от станций «Рыбачье», «Токмок», «Кант» и «Аламедин».

В период с 1 декабря 2025 года по 31 марта 2026 года при перевозке угля по маршрутам станция «Рыбачье» — станция «Шопоков», станция «Беловодское» и станция «Кара-Балта» до Бишкекской ТЭЦ устанавливается коэффициент 0,75 к действующим тарифным ставкам с учетом всех надбавок и сборов.