10:48
USD 87.45
EUR 103.44
RUB 1.05
Общество

Скоро зима. В мэрии Бишкека рассказали, как идет закупка угля для ТЭЦ

ТЭЦ Бишкека готовится к предстоящему осенне-зимнему периоду. Планируется закупить 1,4 миллиона тонн угля, 89,4 миллиона кубометров природного газа и 4 тысячи тонн мазута. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, по состоянию на 15 сентября на складах предприятия накоплено 277 тысяч тонн угля. Теплоцентраль работает в штатном режиме, ремонтные работы ведутся по графику. Средняя электрическая мощность станции составляет 58 мегаватт. Суточный расход топлива достигает 1,2 тысячи тонн угля и 74 тысячи кубометров газа.

На предприятии установлены 15 котлоагрегатов, 7 турбоагрегатов с поперечными связями и 2 энергоблока. Сейчас в работе находятся три котлоагрегата и два турбоагрегата. Продолжается ремонт семи котлоагрегатов, трех турбоагрегатов и блоков № 3 и 4. Еще пять котлоагрегатов и два турбоагрегата находятся в резерве.

В МП «Бишкектеплоэнерго» проинформировали, что подготовка к отопительному сезону ведется в плановом режиме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344085/
просмотров: 314
Версия для печати
Материалы по теме
ТЭЦ Бишкека продолжает подготовку к отопительному сезону
В Бишкеке впервые подписан договор на продажу сухой золы с ТЭЦ
Новым вице-мэром Бишкека стал директор столичной ТЭЦ
В Кыргызстане определили цены на уголь для ТЭЦ Бишкека и других предприятий
Нештатные ситуации на ТЭЦ Бишкека прорабатывают регулярно
Подготовка к зиме. На бишкекской ТЭЦ отремонтировали турбогенераторы
На ТЭЦ Бишкека начали ремонт основных энергоблоков
Мэрия на работе ТЭЦ Бишкека сэкономила 701,7 миллиона сомов
Бишкекская ТЭЦ получит кредит в 1 миллиард сомов из республиканского бюджета
Смог в Бишкеке. Продолжаются споры, какой уголь использовать лучше
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
В&nbsp;Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ В Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ
На&nbsp;южном берегу Иссык-Куля построили новый железнодорожный переезд под трассой На южном берегу Иссык-Куля построили новый железнодорожный переезд под трассой
Участие в&nbsp;лотерее Green Card станет платным Участие в лотерее Green Card станет платным
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;Азербайджано-Кыргызский фонд развития подписали меморандум «Элдик Банк» и Азербайджано-Кыргызский фонд развития подписали меморандум
MBANK возвращает пенсионерам до&nbsp;10&nbsp;процентов кешбэка по&nbsp;карте &laquo;Элкарт&raquo; MBANK возвращает пенсионерам до 10 процентов кешбэка по карте «Элкарт»
Оформи виртуальные карты Visa и&nbsp;Mastercard в&nbsp;приложении Eldik Оформи виртуальные карты Visa и Mastercard в приложении Eldik
Хотите VIP-номер в&nbsp;подарок? Подключайте тариф из&nbsp;линейки &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; Хотите VIP-номер в подарок? Подключайте тариф из линейки «Переходи на О! Комбо»
19 сентября, пятница
10:47
ЕС в первом квартале года импортировал из РФ товары на 8,7 миллиарда евро ЕС в первом квартале года импортировал из РФ товары на ...
10:45
Запрет работы в частных клиниках. Озвучена зарплата врачей в госбольницах
10:34
Правила для персональных ассистентов людей с инвалидностью обновят
10:31
В департаменте спорта раскрыта коррупционная схема на 30 миллионов сомов
10:18
Экономика Кыргызстана демонстрирует устойчивый рост — Евразийский банк развития