Скоро зима. В мэрии Бишкека рассказали, как идет закупка угля для ТЭЦ

ТЭЦ Бишкека готовится к предстоящему осенне-зимнему периоду. Планируется закупить 1,4 миллиона тонн угля, 89,4 миллиона кубометров природного газа и 4 тысячи тонн мазута. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, по состоянию на 15 сентября на складах предприятия накоплено 277 тысяч тонн угля. Теплоцентраль работает в штатном режиме, ремонтные работы ведутся по графику. Средняя электрическая мощность станции составляет 58 мегаватт. Суточный расход топлива достигает 1,2 тысячи тонн угля и 74 тысячи кубометров газа.

На предприятии установлены 15 котлоагрегатов, 7 турбоагрегатов с поперечными связями и 2 энергоблока. Сейчас в работе находятся три котлоагрегата и два турбоагрегата. Продолжается ремонт семи котлоагрегатов, трех турбоагрегатов и блоков № 3 и 4. Еще пять котлоагрегатов и два турбоагрегата находятся в резерве.

В МП «Бишкектеплоэнерго» проинформировали, что подготовка к отопительному сезону ведется в плановом режиме.