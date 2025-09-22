На ТЭЦ Бишкека поступит 200 тысяч тонн угля из Казахстана

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов в Бишкеке на ТЭЦ запланирована поставка 1,4 миллиона тонн угля, из которых 200 тысяч тонн составит импортное топливо из Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба столичной теплоцентрали.

По ее данным, 200 тысяч тонн угля будет марки Д, 350 тысяч тонн высококалорийного Б3, БР разреза Агулак; 850 тысяч тонн — марки Б3, БР.

Остаток угля на складе ТЭЦ составляет —298,588 тысячи тонн.

Сообщается, что все тендеры проводились в рамках законодательства КР. На данный момент работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком, с соблюдением технических регламентов и мер безопасности.